Krondiamantbryllupspar: Vores ægteskab var et valg for livet

Carina og Preben Olofson blev gift den 3. maj 1952. De har haft både guldbryllup og krondiamantbryllup og kommer her med deres tre bedste råd til nygifte par, der gerne vil gøre dem kunsten efter

Hvad får os til at holde sammen?

Først og fremmest vel det, at vi havde valgt at blive gift og var af den opfattelse, at så måtte det være et valg for livet - uanset hvad. Det må vel siges at være et kristent synspunkt.

Råd nummer et: I er forskellige

Husk, at I er to forskellige mennesker. Det er meget vigtigt at give plads til den anden. Du har jo valgt ham/hende, som hun var, ikke som du tænkte, at din mand/kone skulle være - der vil altid komme overraskelser undervejs.

Men altså - giv plads til den anden, og tal sammen om tingene. Navnlig de ting I ser forskelligt på. Gennem årene taler man sig jo til rette sammen.

Råd nummer to: Pres ikke den anden

Tving ikke den anden til at gøre noget, der for ham/hende er forkert.

Råd nummer tre: Elsk hinanden gennem små handlinger

Lad kærligheden blomstre gennem de små ting. Husk at spørge: Hvad kan jeg i dag glæde den anden med? Det kan være en buket blomster, at lave livretten, at foreslå noget, den anden har lyst til og mange andre ting.

Er der et citat fra Bibelen, der passer særligt godt til nygifte?

Tro, håb og kærlighed (Paulus' Første Korintherbrev kapitel 13 vers 13).

Og så kan vi hilse og sige, at det bliver bedre og bedre med årene!

Preben og Carina Olofson har holdt både guldbryllup (50 år) og krondiamantbryllup (65 år). De nyder pensionisttilværelsen sammen i deres hjem i København.