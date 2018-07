Parterapeut: I er ansvarlige for hinandens lykke

Der er lavet forskning i, hvad der styrker et parforhold, og det er den forskning, som jeg vil tage udgangspunkt i, når jeg vil forsøge at sige noget om, hvordan I passer på jeres ægteskab, skriver par- og familieterapeut Nana Jannerup og giver her sine tre bedste råd til nygifte

Bare det var så simpelt. At man kunne følge tre gode råd og så trives lykkeligt sammen i ægteskabet. Sådan er det desværre ikke, men man kan faktisk godt sige noget om, hvad der er tilstede hos par, som har det godt sammen hele livet.

Der er lavet forskning i, hvad der styrker et parforhold, og det er den forskning, som jeg vil tage udgangspunkt i, når jeg her vil forsøge at sige noget om, hvordan I passer på jeres ægteskab.

Opfattelsen af kærlighed er vigtig for ægteskabet

Dit syn på kærligheden har betydning for din trivsel i dit ægteskab på længere sigt. Lige nu er I forelskede og mærker lykken over at været blevet gift. Det er sommer, og vejret har været varmt og solrigt næsten lige siden maj måned. Kroppen er fyldt med ”lykkehormoner”, og næsten alt føles og opleves ekstra skønt. Måden, I ser på hinanden, er præget af forelskelsen.

Vi ved fra forskningen, at forelskelsen varer cirka 12 måneder, og herefter overgår den til det, som kaldes romantisk kærlighed, som varer cirka fire år. Det ender med venskabelig kærlighed, som varer resten af livet. Heldigvis kan par, der har det godt sammen, indimellem igen mærke forelskelsen og den romantiske kærlighed i særlige situationer.

Mennesker, der efter mange år i ægteskabet forsat higer efter at mærke forelskelsen dagligt, eller i tankerne hele tiden sammenligner sin partner med den, han/hun var, da de blev gift, ender i højere grad med at mistrives i ægteskabet. Hvis du tror, at alle andre er mere forelskede og mere lykkelige end dig, så er der større risiko for, at ægteskabet ikke holder.

Tal sammen – også når I er pressede

I står over for at etablere jeres fælles liv sammen. I skal måske flytte i en fælles bolig, og I har måske et stort ønske om at få børn sammen. Alt sammen dejlige planer og skønne ønsker for jeres fælles liv, men også alt sammen noget som kan skabe stress og pres i en travl hverdag.

Min hensigt er ikke at være negativ, men udelukkende at sætte fokus på, at faktorer som børn, bolig, økonomi, job og sygdom har stor betydning for trivslen i ægteskabet. Det er vigtigt at vide, at det kan presse jer i en grad, så det kan have negativ betydning for jeres overskud til hinanden.

Min pointe er, at hvis I kan tale om det sammen, som noget der presser jer, men at det ikke handler om, at I er forkerte sammen, eller at I gør noget forkert som enkeltpersoner, så passer I på jeres ægteskab og jeres kærlighed til hinanden. Alle par oplever perioder, hvor de har mindre overskud til hinanden, og det er helt almindeligt.

Lyt oprigtigt til hinanden

De par, der klarer sig godt sammen hele livet, er gode til at vise interesse for hinanden og er gode til at tale sammen – også om det, som er svært. Så måden, I taler sammen på, er vigtig for at blive ved med at trives i ægteskabet.

Særligt skal I have opmærksomhed på, hvis I ender med at diskutere på en måde, hvor I gentager jer selv gang på gang, og hvor I primært er optagede af ”at få ret” og få din partner til at forstå dine egne synspunkter. Sådanne diskussioner er opslidende og ødelæggende for forholdet.

I skal øve jer i at tale sammen på en måde, hvor I kan lytte til hinanden og oprigtigt være optagne af at forsøge at forstå hinandens følelser, synspunkter, oplevelser og behov. I skal kunne diskutere, uden at det ender med en ”vinder” og en ”taber”, da det er ødelæggende for trygheden og tilliden til hinanden i jeres ægteskab. Målet er ikke, at I altid skal være enige, men at I skal kunne tale om problemerne uden at ”miste kontakten og nærheden” i ægteskabet.

Tre gode råd

”Græsset er ikke grønnere på den anden side, men grønnest der hvor du vander det”.

Det er helt almindeligt, at I bliver pressede og har mindre overskud. Det er måden, I ser på problemerne på, og måden I kan tale om det på, som har betydning for jeres ægteskab.

Du kan ikke forandre din partner, men kun forandre dig selv. Så ved selv at gøre noget andet, kan du skabe positive forandringer i ægteskabet og hos din partner. I er hver især ansvarlige for hinandens lykke, så tænk over, hvad du kan gøre for at gøre din partner glad.

I ønskes en rigtig god sommer og en dejlig tid med stor glæde og forelskelse. Pas godt på hinanden.

Nana Jannerup er par- og familieterapeut, PREP vejleder og konfliktmægler. Læs mere på nanajannerup.dk.