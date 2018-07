Et år efter brylluppet: Din ægtefælle er og skal ikke være perfekt

Man forestiller sig, at man gifter sig med en bestemt type, eller at hverdagen skal se ud på en bestemt måde. Vi vil råde dig til at glemme forventningerne, skriver Kristoffer og Jeanette Trelborg Roager, der blev gift sidste år

Kære nygifte

Vi er selv et næsten nygift par (gift i 2017), så den her artikel er skrevet ud fra vores spæde erfaringer om ægteskabet. Vi har udvalgt tre erfaringer, som vi gerne vil dele med jer.

Ingen af jer er perfekte

Den første erfaring handler om forventninger til ægteskabet. Forventninger stemmer ikke altid overens med virkeligheden. Vi ved ikke, hvilke forventninger du har til ægteskabet, men de fleste har mere eller mindre bevidst nok gjort sig nogle tanker.

Man forestiller sig, at man gifter sig med en bestemt type, eller at hverdagen skal se ud på en bestemt måde. Vi vil som det første råde dig til at glemme forventningerne. Du bliver ikke - og vil aldrig blive - gift med det perfekte menneske. Når du bliver gift, er det ikke med det perfekte menneske, men med netop din ægtefælle. Husk det!

Din ægtefælle er og skal ikke være perfekt. Vedkommende vil nok komme til at skuffe dig. Men i stedet for at være nedtrykt over det, så brug tiden på at lære netop din ægtefælle at kende.

Gå på opdagelse. Find ud af, hvordan du bedst viser din kærlighed overfor din ægtefælle. Og lær samtidig, hvornår du sårer vedkommende (og prøv så at undgå det). Det kan eksempelvis være, at du føler dig mest elsket, når du får komplimenter, og din ægtefælle føler sig mest elsket, når du tager opvasken eller gør toilettet rent.

Det tager tid at lære, og I kommer nok til at lave fejl. Men det er okay. I er nygifte, så kvajekvoten er høj, også selvom I har været kærester i flere år.

Lyt til hinanden

Vores anden erfaring handler om kommunikation. Hvis I vil lære at elske hinanden, skal I kommunikere. Det kræver, at I lytter og prøver at forstå hinanden, hvilket er vigtigere end at trumfe sin egen holdning igennem.

Men god kommunikation tager tid og lykkes sjældent på fem minutter, inden man skal ud ad døren. Det kan tage flere timer at snakke noget igennem. Lad konflikterne tage den tid, de kræver (hvis det kun er fem minutter, gør det jo ikke noget).

En anden vigtig pointe er, at følelser ofte vægter højere end fornuftsargumenter. Følelserne opleves på en anden måde. Den bedste vej til god kommunikation er gennem sproget. Tal pænt, og undgå at fortælle din ægtefælle, hvordan han/hun har det, for det ved du ikke. Du ved kun, hvad du føler og oplever, så brug sætninger som: ”Når du siger det, føler/oplever jeg at…”. Hold bolden på din banehalvdel, og lyt til den anden.

Tilgiv hinanden

Det sidste råd er i tråd med de andre, fordi vi alle fejler: Tilgiv hinanden.

Når vi siger tilgiv, mener vi ikke at glemme, men giv slip, og vælg ikke at hænge den anden op på det, som er sket. Praktisk set betyder det, at I ikke kan bruge sætninger som: ”Det var ligesom sidst, hvor du…”.

Hvis noget er tilgivet, så er det tilgivet. Tilgivelse er et valg, ikke en rar følelse i maven. Så vores sidste råd kan være det sværeste at leve op til – men det kan I jo også tilgive hinanden for.

Som afslutning vil vi give jer et bibelvers med ind i jeres ægteskab. Det står i Prædikerens Bog kapitel 4 vers 12:

”Den, der er alene, tvinges i knæ, men to kan holde stand, tretvundet snor brister ikke så let.”

Vi har valgt det her vers, fordi det vigtigste for os i vores ægteskab er at vide, at Gud er med. Den tretvundne snor symboliserer den forening i ægteskabet, som er mellem mand, kvinde og Gud. Da I sagde ja til hinanden i kirken, var det ikke kun jer, men også Gud, der sagde ja til jeres ægteskab. Han er en medspiller både på de gode og dårlige dage.

Tillykke!

Jeanette og Kristoffer Trelborg Roager blev gift i 2017. De studerer henholdsvis psykologi og teologi i København.