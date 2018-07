Psykolog: Alle par burde have en husparterapeut

At leve sammen til vores dages ende indebærer, at vi accepterer en vigtig præmis: Vi forandrer os livet igennem. De fleste par oplever tidspunkter, hvor de i bund og grund ikke kan holde hinanden ud, mener psykolog og parterapeut Christina Ditlevsen, der her giver gode råd til sommerens nygifte

Alle skal skilles, siger man. Kunsten er at blive sammen, til skilsmissen er færdig med at rasere.

Hold skilsmissen indenfor ægteskabet

At leve sammen til vores dages ende indebærer, at vi accepterer en vigtig præmis: Vi forandrer os livet igennem.

De fleste par oplever tidspunkter, hvor de i bund og grund ikke kan holde hinanden ud. Vi ved fra parforholdsforskningen, at alle par oplever sig mere ens i den forelskede tid. Sidenhen begynder de at kæmpe med at acceptere deres forskelle. Det, der engang var en charmerende særhed hos partneren, kan blive til et ganske ubærligt karaktertræk.

Når frustrationerne flytter ind, og partneren er for irriterende, kan der også flytte noget andet ind: Skilsmissetanker – og de er selvforstærkende. Jo mere jeg fokuserer på min partners irriterende adfærd, desto mere får jeg selvfølgelig øje på den. Pludselig mærker jeg i langt højere grad irritation end fascination. De romantiske følelser forsvinder som dug for solen.

Den store kunst er at vokse – sammen. Der finder en skilsmisse sted i alle stabile parforhold, der handler om at acceptere, at min partner er ude af stand til at fuldende mig (helt) og at opfylde (alle) mine drømme. For det kan ingen. Derfor er den kontrakt, I har indgået til jeres vielse, ikke til forhandling.

Indholdet skal til gengæld genforhandles løbende over en livstid – i takt med at I udvikler jer. Det er vigtigt at kaste anker i forholdet. Aldrig at true med at gå eller at holde bagdøren åben. Når det stormer, så hold fremfor alt dialogen i gang og hinanden i hånden. Så kan forholdet modstå den vildeste søgang. På den anden side af ”skilsmissen” venter en tid med gensidig respekt og accept af den anden som ganske forskellig fra en selv.

Hyr en husterapeut

Alle par burde have en husparterapeut, på samme måde som vi har en familielæge. Ligesom vi går til læge med et mystisk udseende modermærke, kan vi konsultere parterapeuten, når der er blevet maveknugende stilhed i samtalekøkkenet.

I en amerikansk undersøgelse viste det sig, at par søger parterapi i gennemsnit seks år efter, at de indser, at der var et problem. Det tal er sikkert større i Danmark, hvor parterapi er mere tabuiseret. Seks års forsinkelse giver ikke den professionelle gode chancer for at yde effektiv behandling. Et ondartet modermærke kan til sammenligning for længst være blevet dødeligt seks år senere.

Ethvert nygift par skulle give sig selv en første forebyggende konsultation hos en parterapeut i bryllupsgave. Så er det ikke (også) til diskussion, hvad vi skal gøre, når vi kløjes i børneopdragelsen, svigerforældrene eller seksualiteten efter børnefødslerne.

Hav hinandens ryg

”Har du min ryg?” Det gælder både i krig og i kærlighed, at vi risikerer noget, og at vi dækker for hinanden. Vi ved fra talrige undersøgelser, at et godt venskab er den vigtigste gennemgående faktor for par, der trives.

Trygge par kommer sig hurtigere efter sygdom, de påvirkes mindre af modgang og de oplever mindre smerte, når nysgerrige ”akademisk-sadistiske” forskere udsætter dem for små elektriske stød.

Mange par er bange for ”kun” at være hinandens venner – i modsætning til elskende eller kærester. Men: Et godt venskab er et adelsmærke for et parforhold! Du ved, at din partner vil træde til, når det gælder. Du ved, at du i det store og hele kan regne med hende, og at du har høj prioritet. Der er fortrolighed, følgeskab, kendskab, kompromisvillighed og loyalitet i at have hinandens ryg.

Efterhånden som børn, karriere og de andre store tidsrøvere sætter ind, skal venskabet prioriteres skarpt. Så I stadig taler, leger, hygger, elsker, drømmer og har pudekamp, som I gjorde, da I var nyforelskede.

”Bær over med hinanden, og tilgiv hinanden” (Kolossenserbrevet kapitel 3 vers 13).

Fra parforholdsforskningen ved vi, at alle par sårer hinanden. Uden undtagelse. De par, der trives bedst, har mere ”reparationsadfærd” – de gør spontane, aktive tiltag for at forsone sig.

Christina Ditlevsen er 47 år og arbejder i Center for Familieudvikling Aarhus. Hun er autoriseret psykolog, specialist i psykoterapi og certificeret parterapeut. Christina Ditlevsen er gift og har tre voksne sønner i alderen 18-25 år.