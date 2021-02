Se billederne: Mardi Gras fejres coronavenligt

De traditionelle Mardi Gras-fejringer i New Orleans er blevet aflyst af hensyn til pandemien, men nogle indbyggere har fundet andre måder at bibeholde karnevallet på. Se billederne fra et utraditionelt Mardi Gras, der gør det muligt for folk at overholde afstandskrav og coronarestriktioner

I New Orleans i USA plejer Mardi Gras at betyde fest, farver og ikke mindst store optog med masser af tilskuere og såkaldte floats - ekstravagant dekorerede vogne, der kører gennem byen i parade. Men på grund af corona har byens indbyggere måtte tænke endnu mere kreativt end normalt, hvilket har resulteret i, at huse er blevet lavet om til floats. På den måde kan folk gå eller køre rundt og nyde de forskellige udsmykninger, uden at risikere smittespredning, ved at være for mange mennesker samlet på det samme sted.

Mardi Gras er en kristen helligdag, der falder tirsdag inden fasten før påske. Mardi Gras er fransk og betyder fede tirsdag - det vi på dansk kalder hvide tirsdag - og henviser til, at man skulle spise og drikke rigeligt inden den 40 dage lange faste. Dog er fejringen ikke længere kun begrænset til tirsdag, men strækker sig normalt over længere tid. Flere andre steder i verden fejrer man også tiden op til fasten med karneval og fest. Særligt karnevallerne i Rio de Janeiro i Brasilien og Venedig i Italien er meget kendte. Herhjemme fejres tiden op til fasten med fastelavn.