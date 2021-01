Hvad gør man, når ens profeti ikke går i opfyldelse? Det spørgsmål må en række karismatiske prædikanter i USA slås med

Jeremiah Johnson, leder af den kristne menighed Jeremiah Johnson Ministries i USA, bliver truet på livet. Det sker efter, at han har undskyldt sin “upræcise profeti” om, at Donald Trump ville vinde præsidentvalget i 2020.

“Jeg har modtaget adskillige dødstrusler og flere tusind emails fra kristne, der siger de mest ubehagelige og vulgære ting, jeg nogensinde har hørt rettet mod min familie og min menighed. Jeg er blevet stemplet som en kujon, sellout, en forræder mod Helligånden og er blevet forbandet mindst 500 gange,” skriver Jeremiah Johnson på Facebook.

Historien begynder, da Jeremiah Johnson i oktober 2020 – en måned før det amerikanske præsidentvalg – efter eget udsagn havde en profetisk drøm, hvori Gud fortalte ham, at Donald Trump ville blive genvalgt. Denne profeti delte han så med sin menighed og sine over 300.000 følgere på sociale medier.

Og den karismatiske prædikant havde faktisk grund til at være optimistisk omkring sine profetiske evner. Han forudså nemlig, at Trump ville blive USA’s 45. præsident allerede i sommeren 2015 – altså et helt år før valget i 2016, og før Trump blev republikanernes spidskandidat.

Desuden var Jeremiah Johnson langtfra den eneste selvudnævnte profet, der spåede en valgsejr til Donald Trump i 2020. En lang række kristne ledere kom med lignende forudsigelser, herunder Pat Robertson, der er en af USA’s mest fremtrædende tv-prædikanter.

Men Donald Trump tabte som bekendt valget i november 2020, og USA’s kommende præsident hedder Joe Biden. Og så skulle den sag vel være lukket – eller hvad? Ikke helt. For ligesom Trump selv nægtede Jeremiah Johnson at erkende valgnederlaget.

“Enten har en løgnagtig ånd fyldt mundene på talrige betroede profetiske stemmer i Amerika, eller også har Donald J. Trump virkelig vundet præsidentskabet, og vi er vidner til en diabolsk og ond plan om at stjæle valget,” skrev han i en e-mail til sin menighed ifølge CBN News.

En falsk profeti

Torsdag den 7. januar, dagen efter det voldelige stormløb på kongresbygningen i Washington, fik piben så en anden lyd:

“Jeg angrer, at jeg upræcist profeterede, at Donald Trump ville vinde en anden valgperiode som USA’s præsident.” skrev Jeremiah Johnson på sin hjemmeside.

Jeremiah Johnson gjorde det samtidig klart, at han ikke vil bortforklare den fejlslagne profeti med anklager om valgfusk eller skyde skylden på menigheden og påstå, at “de ikke bad nok.” I stedet lyder forklaringen, at Gud har valgt at fratage Donald Trump præsidentskabet for at lære ham om ydmyghed.

Og selvom undskyldningen altså har givet anledning til dødstrusler fra vrede Trump-tilhængere, er andre karismatiske profeter fulgt i Jeremiah Johnsons fodspor. Kris Vallotton, der er leder af megakirken Bethel Church, og pastor Loren Sandford fra New Song Church er nogle af dem, der har undskyldt deres forkerte forudsigelser.

Men en falsk profeti gør ingen falsk profet - det er de tre kristne ledere enige om.

Pastor Loren Sandford fremhæver i sin undskyldning, at han lod sig rive med af de mange andre profeter, som forudså en valgsejr for Trump. Dermed hørte han ikke, hvad Gud faktisk fortalte ham, nemlig at det var usikkert, om Trump ville vinde.

Ligeledes siger Kris Vallotton, at hans fejl altså ikke gør ham til en falsk profet, selvom han indrømmer, at det skaber et “troværdighedsproblem”.