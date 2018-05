De folk, som kalder sig Jesu Kristi efterfølgere, apostlene, mødes i Jerusalem. De skal snakke om, hvordan man bliver kristen, når man ikke er jøde, som de allerførste kristne jo alle var. Paulus taler stærkt for, at også ikke-jøder, dem der kaldes hedninge, kan blive kristne. Det bliver besluttet, at man ikke behøver at blive jødisk omskåret for at blive kristen. Dermed er vejen åben for, at kristendommen kan sprede sig til hele den dakendte verden.

Apostlenes Gerninger kap. 15