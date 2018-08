Se de indstillede til Kristeligt Dagblads Initiativpris 2018

Kristeligt Dagblad sætter i august og september fokus på kirkelige initiativer. Her er de foreløbige tilmeldte initiativer. Teksterne fra de tilmeldte arrangementer er forkortet af redaktionen

1. I Maribo Domkirke har domprovst Anne Reiter indført morgensang hver onsdag morgen klokken ni. Præsterne står for det på skift. Også biskoppen indgår i vagtordningen. Hver onsdag morgen tropper mellem 20-50 personer op for at synge et par salmer og høre et ord fra Gud til at gå ud i hverdagen derefter. Der er også bøn for personer, man tænker på, og domorganisten spiller både før og efter.