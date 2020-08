Tidslinje: Kristendomsfaget i folkeskolen har altid vakt stor debat

Siden folkeskolens grundlæggelse for over 200 år siden har kristendomsfaget skiftet form, indhold og navn mange gange. Også i dag er faget genstand for stor debat: Hvorfor skal det hedde ”kristendomskundskab”, når man også lærer om andre religioner? Og hvorfor skal børn overhovedet lære om kristendom i et moderne samfund?

For at blive klogere på kristendomsfaget som det ser ud i dag, må man dykke ned i dets oprindelse og udvikling. Religion.dk bringer her et overblik over de vigtigste begivenheder i fagets lange historie:

